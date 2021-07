США назвали п'ять головних реформ для України

Додано: Чет 08 лип, 2021 17:55

Блінкер корупцію знає з середини, на власному досвіді.

A Washington, D.C.-based political firm that lobbies on behalf of the company behind Russia's Nord Stream 2 pipeline also helped pressure a key Republican senator to support Secretary of State Antony Blinken's confirmation, Fox News has learned.



The firm, BGR Group, helped orchestrate a letter from Republican members of the national security establishment urging Republican Idaho Sen. Jim Risch, the top Republican on the Foreign Relations Committee, to support Blinken's confirmation. The letter coincided with BGR's lobbying efforts in support of the Russian pipeline.



Та сама компанія яка лобіює північний потік лобіювала призначення Блінкера на посаду яку він наразі обіймає. Тому чи можна вважати співпадінням його зусилля по скасуванню частини санкцій ПП-2 під приводом «національни» інтересів ?

А тепер він буде «учити» корупції українських чиновників.