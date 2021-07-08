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Сертификация продукции
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:14
Добрый вечере, всем участникам форума. Собираюсь открывать домашнее производство сыра и реализовывать продукцию. Нужно ли для этого проходить сертификацию (если в планах выходить на большие рынки)? Делитесь мнением по этому поводу.
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karinamolchanova
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