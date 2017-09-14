Вдобавок к предыдущему посту. О том, что у нас пока не "бюдєет воєнного часу" и можно сократить "социальные статьи". Не буду анализировать бюджет, это не такая простая задача. Если вы считаете, что вы можете квалифицированно это сделать, с интересом почитаю. Не надо повышать зарплату учителям? Допустим. Но тогда, возможно, не надо повышать зарплату и другим работникам? Но они почему-то растут. И довольно заметно. Вы тут сами недавно писали, какие у нас высокие зарплаты. Цены, кстати, тоже быстро растут. И кто в этих условиях останется учительствовать? Разве что пенсионеры. Можно, конечно, уменьшить/ликвидировать выплаты ВПО. Эти 2000 всё равно копейки. Можно умкньшить/перестать выплачивать пенсии. Нечего сидеть на шее у государства, все в Германию, пусть немцы платят. Ещё много чего можно порезать. Не боитесь, что после этого действительно украинцы станут не готовы "її захищати"?
И добавлю о том, что нет проблем с экономикой. Вы не подскажете, по какой цене мы сегодня закупаем газ? Намного дешевле, чем платили "клятым москалям"? Вы не заметили, что нам уже приходится закупать электроэнергию? + потеря ЗАЭС, которая вырабатывала "близько 40 млрд кВт·год електроенергії, що становить п'яту частину загальнорічного виробництва електроенергії в державі й половину її виробництва на українських атомних станціях." А атомная энергия самая дешёвая. В результате сильно растут цены на ээ для юрлиц. А это отражается на всех остальных ценах. В частности, например, на существенном подорожании курятины. Вы, как экономист, всего этого не видите?
Shaman написав:----------------------------- _hunter А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала. А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос ----------------------------- сенс обговорювати? звісно, чого обговорювати, через що власне йде мобілізація й що буде з людьми, якщо ми здамося. звісно не з усіма, але з багатьма.
але ти взагалі проблеми не бачиш? що такого, знущаються з українців... хлопчик, а ти хто такий? бо все більше скидаєшся на руського провокатора...
Опять методы инструктора райкома - представить оппонента врагом народа.. _hunter не писал "що такого, знущаються з українців". Написал только о том, что это бесполезно, мы с этим сделать ничего не можем. Только повозмущаться. Ни препятствовать этому, ни наказать виновных мы не можем. А на поведение ТЦК мы можем повлиять и наказать тех, кто грубо нарушает закон. Да, избиения и издевательства, не массовые явления, а отдельные случаи. Надеюсь, не очень частые. Но наказывать за них нужно. Именно для того, чтобы они не стали массовыми.
я ж кажу, щоб посперечатися зі мною, ви вже підтримуєте різних гівнюків. ще боров залишився, як нижчий рівень. по-перше, ху_нтер - звичайний троль й демагог. якщо ви це не бачите по стилю його спілкування, то вибачте. так, на фізиці цьому не вчать.
Я підтримую не людей, а мысли. Правильные мысли бывают даже у врага. Вы же не осуждаете Залужного, что от изучает труды Герасимова и признаёт его талант. Я выделил, что он здесь написал. И речь шла об этом.
тепер, що значить марно? треба все фіксувати - військові злочини не мають терміну давності здається. ці боягузи що, дарма балаклави носять, - вони навіть там бояться. Ізраіль показав приклад, як треба шукати військових злочинців. а ми показуємо, що навіть зараз вже декого знаходять...
Фіксувати и шукати треба. И этим занимаются. Следователи. Повторю - на форуме мы можем только высказать свой возмущение. И всё. Пользы от этого никакой. Можно возмущаться каждый день. Точно так же бесполезно возмущаться обстрелами городов. Этим можно заниматься каждый день. Если каждый напишет об этом, форум превратится в форум плачущих институток. Кому-то будет интересен такой форум?
Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали. А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 22 вер, 2025 01:00, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:....... вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали. Причём люди, которые о работе АЭС точно знают не больше меня. Разница в том, что я честно признавал, что не знаком с работой АЭС и не могу определять причины аварий, то эти люди меня пытались убедить, что причины всех аварий одинаковы. Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.
Поговорим о ваших проблемах. Вам было сказано, что до аварии на Чернобыльской АЭС специалистам были известны проблемы (конструктивные недостатки) соответствущего реактора. В связи с чем ваше утверждение, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии является мягко говоря сомнительным. Именно вы принялись рассуждать о различиях причин между авариями на двух объектах.
Подтвердите, пожалуйста, цитатами из сообщений, где известные вам люди убеждают вас, что причины всех аварий одинаковы.
Что вы думаете о Дэн Сяопине Мои чувства [сейчас] смешанные. Он, безусловно, был освободителем для Китая и для меня. Без него Китай после смерти Мао превратился бы в новую Северную Корею. Но он решил не отрекаться от Мао, и Китай продолжал оставаться репрессивным обществом, с Тяньаньмэнь. И это также позволило Китаю попытаться вернуться к временам Мао, к тем недобрым старым временам.
В СССР пошли дальше. Хрущёв довёл дело до конца, не ограничившись разоблачением Берии, Кобулова и пр., но и отрёкся от Сталина, признав именно его главным виновником преступлений режима и прямо назвав его сталинским, а не возложив вину на подручных - Ягоду, Ежова, Берию. Поэтому возрождение сталинских порядков в Союзе было невозможно, несмотря на достаточно большое количество оставшихся поклонников Сталина. Поэтому же на Западе, да и во всём мире есть много маоистов, но практически нет сталинистов (во всяком случае, я о них не слышал).
Shaman написав:....... вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали. Причём люди, которые о работе АЭС точно знают не больше меня. Разница в том, что я честно признавал, что не знаком с работой АЭС и не могу определять причины аварий, то эти люди меня пытались убедить, что причины всех аварий одинаковы. Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.
Поговорим о ваших проблемах. Вам было сказано, что до аварии на Чернобыльской АЭС специалистам были известны проблемы (конструктивные недостатки) соответствущего реактора. В связи с чем ваше утверждение, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии является мягко говоря сомнительным. Именно вы принялись рассуждать о различиях причин между авариями на двух объектах.
Подтвердите, пожалуйста, цитатами из сообщений, где известные вам люди убеждают вас, что причины всех аварий одинаковы.
Простите, мне хватило сегодня бесед с экономистом Shaman"ом. Я не буду тратить время ещё и на то, чтобы что-то подтверждать ещё и юристу.
hxbbgaf написав:Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали. А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.
Вы не допускаете, что судмедэксперты просто перегружены? Им приходится делать экспертизу трупов погибших солдат, трупов, возвращаемых по обмену. Такого количества экспертиз в мирное время не было даже близко, а судмедэкспертов, вроде, не прибавилось. Отсюда и торможение.