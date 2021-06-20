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Сбербанк після Привату: НБУ
оновив рейтинг прибутковості...

Сбербанк після Привату: НБУ оновив рейтинг прибутковості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 18:58

Сбербанк після Привату: НБУ оновив рейтинг прибутковості...

Пропонуємо до обговорення:
Платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року одержали 23,841 млрд гривень прибутку.

Дивися повний текст Сбербанк після Привату: НБУ оновив рейтинг прибутковості банків.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 18:58

Что в Украине забыли банки, у которых торчат уши из кацапстана ?

Вопрос открыт с 2014 года.
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