Платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року одержали 23,841 млрд гривень прибутку.
Дивися повний текст Сбербанк після Привату: НБУ оновив рейтинг прибутковості банків.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 18:58
Сбербанк після Привату: НБУ оновив рейтинг прибутковості...
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Дивися повний текст Сбербанк після Привату: НБУ оновив рейтинг прибутковості банків.
Додано: Пон 12 лип, 2021 18:58
Что в Украине забыли банки, у которых торчат уши из кацапстана ?
Вопрос открыт с 2014 года.
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