#<1 ... 870871872873 Додано: Сер 10 гру, 2025 10:21 Формально-логическое мышление — не синоним формальной логики. Это хорошо показал американский психолог Р. Уэйсон. Он изготовил четыре карточки: на лицевой стороне одной из них была написана буква Е, на оборотной — цифра 3, на другой — соответственно К и 5, на третьей — 4 и У, на четвертой — 7 и Л.



Карточки раскладывали перед испытуемыми лицевой стороной Е — К — 4 — 7 к давали следующую инструкцию: «Каждая из этих карточек имеет на одной стороне букву, на другой — число. Правило таково: если на одной стороне карточки стоит гласная, то на другой должно быть четное число. Скажите, какие карточки нужно перевернуть, чтобы проверить, соблюдается ли это правило. Перевертывайте только те карточки, которые могут нарушить правило».

Все испытуемые, даже профессиональные логики, испытывали трудности с решением этой задачи; большинство называли Е к 4 или только Е.



Между тем правильный ответ — Е и 7. Верно, что всякое нечетное число на оборотной стороне Е будет нарушением правила. Но большинство испытуемых не уловили того, что нарушением будет также любая гласная на обороте 7. Карточки К и 4 переворачивать не нужно, так как правило гласит: если на одной стороне карточки стоит гласная ... (а не: если на одной стороне карточки стоит четное число...).



Та же самая задача была сформулирована иначе. Испытуемых просили вообразить, что они работают на почте, сортируют письма и должны проверить, не нарушено ли следующее правило: если письмо запечатано, на нем должна быть десятицентовая марка.



Перед испытуемым были разложены четыре конверта: задняя сторона запечатанного конверта; задняя сторона незапечатанного конверта; лицевая сторона конверта с адресом и десятицентовой маркой; лицевая сторона конверта с адресом с восьмицентовой маркой. Нужно было перевернуть только те конверты, которые, возможно, нарушают правило. В этой конкретной ситуации подавляющее большинство испытуемых безошибочно выбрали первый и четвертый конверты.





Таким образом, поняв содержание задачи, испытуемые применили к ее решению ту самую способность к формальному мышлению, которая, казалось, отсутствовала у них в абстрактных условиях с числами и буквами. Это значит, что логические задачи не могут служить достаточно надежными показателями умственного развития индивида, если они сформулированы без учета условий его жизни и характера деятельности



Это важно не только для психодиагностики, но и для работы с трудными подростками. При обычно используемых измерениях, будь то интеллектуальный тест или школьная отметка, уровень умственного развития юных правонарушителей большей частью оказывается значительно ниже среднего.



В то же время в собственной среде, при решении своих жизненных задач такие ребята нередко проявляют незаурядную смекалку и находчивость, подобно тому как мальчик из африканских джунглей кажется неспособным к решению абстрактных тестовых задач, но отлично справляется с не менее сложными задачами, которые ставит перед ним его естественное окружение.



Это может свидетельствовать как о развитии практического интеллекта за счет теоретического и в ущерб ему (в зависимости от различий в характере обучения), так и о связи интеллекта с общей направленностью личности. Как бы то ни было, обобщающее суждение об интеллекте подростка (юноши), основанное только на средних показателях, без учета его специфической жизненной ситуации и интересов, односторонне и может оказаться ошибочным (Д. Элкинд, 1975).



кстати имел дело с человеком с очень бедной речью (каждое 3е слово мат), алогичностью, постоянными перепадами настроения, низкими знаниями в любой области кроме автомобилей. Но в этой области он оказался успешен, построили бизнес и т.д. Было впечатление что пустая чаша (он не забивал голову ничем кроме своего бизнеса) это его единственный ресурс. Человек крайне неприятный и невыносимый. Мог пригласить кого то в ресторан, а в конце сказать "платим счёт пополам", хотя тот кого он пригласил символически взял один бокал пива (~10% от общего счёта). Скандальный и конфликтный, спорить с ним было бесполезно. Либо соглашайся, либо уходи.

