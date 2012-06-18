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Где открыть счёт для общественной
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Где открыть счёт для общественной организации (неприбыльной)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 22:47

Где открыть счёт для общественной организации (неприбыльной)

Посоветуйте, плз, где лучше открыть счёт для ГОшки с целью приёма платежей от физиков-резидентов.

Чем обслуживание дешевле - тем лучше.

Пока на ум приходит только Конкорд с пакетом "Предприниматель" (50 грн открытие, дальше 7,5 грн. за платёжку).
dr_morgenstern
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