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Україні знадобиться 140 років,
щоб повністю перейти на...

Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:40

Меня больше всего смущает плотина в Эфиопии, где солнца хоть отбавляй. Ставь не хочу солнечные панели, места просто завались. Но нет. Строят ГЭС и вероятно, что еще и война по этому поводу будет.
А че нам так повезло с возобновлялкой? Наверно эфиопы отсталый народ, не знают что уже придумали солнечные панели
Кто тут умный, а кто баран?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:34

Re: Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на..

  p_a_l написав:Меня больше всего смущает плотина в Эфиопии, где солнца хоть отбавляй. Ставь не хочу солнечные панели, места просто завались. Но нет. Строят ГЭС
.. а у них нет столько офшорников-"инвесторов".. рыжего татарина нет и наших депутатов - "государственников".
Джон
 
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