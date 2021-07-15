Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лип, 2021 08:40
Меня больше всего смущает плотина в Эфиопии, где солнца хоть отбавляй. Ставь не хочу солнечные панели, места просто завались. Но нет. Строят ГЭС и вероятно, что еще и война по этому поводу будет.
А че нам так повезло с возобновлялкой? Наверно эфиопы отсталый народ, не знают что уже придумали солнечные панели
Кто тут умный, а кто баран?
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p_a_l
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:34
p_a_l написав:
Меня больше всего смущает плотина в Эфиопии, где солнца хоть отбавляй. Ставь не хочу солнечные панели, места просто завались. Но нет. Строят ГЭС
.. а у них нет столько офшорников-"инвесторов".. рыжего татарина нет и наших депутатов - "государственников".
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Джон
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