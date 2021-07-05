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Процентні ставки банків за депозитами та кредитами в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лип, 2021 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.
Дивися повний текст Процентні ставки банків за депозитами та кредитами в травні-липні — Данилишин
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:27
Только диапазон начинается с 6-7%.
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