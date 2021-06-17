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Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:40
wild2006 написав:
теперь пока текст на украинском до мозга дойдет три раза вспотеешь.
барабашова-ленгвидж будет лучше?
лет ми спик фром май харт
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:50
vitaliy_berdinskikh написав:
барабашова-ленгвидж
Это что такое?
Пару лет назад пробовал смотреть новости на украинском - там такой суржик что уши свернулись.
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wild2006
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:05
vitaliy_berdinskikh написав: moveton написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А где сказано что это делается для украинцев находящихся за границей? Для них тогда уж надо было бы делать польскую версию.
Дык, в новости. Третье предложение с конца.
Ну, основной упор там делается на иностранцах, а украинцы за границей так, за компанию. Возможно те из них у кого нет доступа к компьютеру с кириллицей.
Ни для тех, ни для других. Будут английскую версию по презентациям возить, инвесторам тыкать, Макрону покажут.
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Dear_Sir
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