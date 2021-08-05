Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
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_hunter написав:tomayto, tomahto... Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..
Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.
В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
_hunter написав:tomayto, tomahto... Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..
Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.
В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
Когда мне было непонятно и было нужно разобраться с sales tax, я брал их нормативку и читал, а не выкладывал свои заблуждения на форум. Если очень нужно, пройдите и вы этим путём. Если не очень нужно, просто примите тот факт, что это разные налоги.
alter написав: Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.
В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
Когда мне было непонятно и было нужно разобраться с sales tax, я брал их нормативку и читал, а не выкладывал свои заблуждения на форум. Если очень нужно, пройдите и вы этим путём. Если не очень нужно, просто примите тот факт, что это разные налоги.
Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.
unicdima написав:І це при тому, що Україна найбільший виробник та експортер олії у світі!!! Є дуже простий та швидкий спосіб понизити ціну, ввести заборону на експорт, поки ціна не знизиться приміром до 20грн і я вас запевняю, що через кілька днів вона така і буде.
І після цього Україна буде вже не "найбільший виробник та експортер олії у світі!!!". От же ж ці любителі "простих рішень".
Ага, захочуть вони втратити мільярди з експорту ради заробітку мільйонів тут. Такі ви знавці у всьому.
_hunter написав:Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.
Покупателю возможно и "глубоко пофиг", тем не менее, это разные налоги с разной сутью и администрированием.
_hunter написав:Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.
Покупателю возможно и "глубоко пофиг", тем не менее, это разные налоги с разной сутью и администрированием.
Да-да: как я уже писал -- в Штатах бензина нет -- сплош какой-то газолин в баки заливают. Суть у обоих одна: косвенный налог, взимаемый с покупателей в момент приобретения товаров/услуг. А администрирование разное сугубо по причине разных администраций (Штатовска/"европейская" -- если что). Вот если б была страна, где и VAT и sales tax одновременно ходили -- я бы согласился, что это разные вещи. А так -- разные названия непрямых "поборов".
_hunter написав:Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.
Покупателю возможно и "глубоко пофиг", тем не менее, это разные налоги с разной сутью и администрированием.
Да-да: как я уже писал -- в Штатах бензина нет -- сплош какой-то газолин в баки заливают. Суть у обоих одна: косвенный налог, взимаемый с покупателей в момент приобретения товаров/услуг. А администрирование разное сугубо по причине разных администраций (Штатовска/"европейская" -- если что). Вот если б была страна, где и VAT и sales tax одновременно ходили -- я бы согласился, что это разные вещи. А так -- разные названия непрямых "поборов".
alter написав: Покупателю возможно и "глубоко пофиг", тем не менее, это разные налоги с разной сутью и администрированием.
Да-да: как я уже писал -- в Штатах бензина нет -- сплош какой-то газолин в баки заливают. Суть у обоих одна: косвенный налог, взимаемый с покупателей в момент приобретения товаров/услуг. А администрирование разное сугубо по причине разных администраций (Штатовска/"европейская" -- если что). Вот если б была страна, где и VAT и sales tax одновременно ходили -- я бы согласился, что это разные вещи. А так -- разные названия непрямых "поборов".
По НДС есть налоговый кредит, по ST нет. НДС взымается с услуг, ST не взымается. НДС у нас платится практически со всего, ST с розничных продаж и т.д. и т.п. Налицо у вас полное непонимание. Это как дискуссия с первоклассником об квадратных корнях из отрицательных чисел. Опять Даннинг-Крюгер во всей красе.
Не более чем местные особенности -- ничего не мешает его добавить для ST -- если вдруг такая необходимость возникнет.
Вполне себе взымается -- первая попавшаяся ссылка:
In general, Georgia imposes tax on the retail sales price of tangible personal property and certain services. While most services are exempt from tax, Georgia does tax the sale of accommodations, in-state transportation of individuals (e.g., taxis, limos), sales of admissions, and charges for participation in games and amusement activities. ... If a provider of a nontaxable service makes sales of tangible personal property, the service ...
Which services are taxable? Only certain services sold, performed, or furnished in Wisconsin are subject to Wisconsin sales or use tax. Taxable services include: Admission and access privileges to amusement, athletic, entertainment, or recreational places or events. Access or use of amusement devices Boat docking and storage Cable television services Contracts for future performance of services Internet access (not taxable beginning July 1, 2020) Landscaping and lawn maintenance services Laundry and dry cleaning services Parking services for motor vehicles and aircraft ...
Опять же: ничего не мешает расширить ST на "практически всего".
Вы еще напишите, что ST администрируется на уровне штата, а НДС -- нет: и это их главное отличие
Налицо у вас желание доказать, что в Британии нет ПДД потому, что они ездят по левой стороне дороги и называют свои "правила" Road Rules.
_hunter написав:Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.
Покупателю возможно и "глубоко пофиг", тем не менее, это разные налоги с разной сутью и администрированием.
Да-да: как я уже писал -- в Штатах бензина нет -- сплош какой-то газолин в баки заливают. Суть у обоих одна: косвенный налог, взимаемый с покупателей в момент приобретения товаров/услуг. А администрирование разное сугубо по причине разных администраций (Штатовска/"европейская" -- если что). Вот если б была страна, где и VAT и sales tax одновременно ходили -- я бы согласился, что это разные вещи. А так -- разные названия непрямых "поборов".
Вы либо стебетесь, либо совсем в чужую для Вас тему влезли.
налог с оборота 5% - продали на 1000 грн, заплатили 5% - 50 грн.
НДС 20% - продали на 1000 грн. но 200 грн не заплатите. и 167 грн тоже не заплатите. а заплатите 20% от разницы между покупкой и продажей - если покупка была за 900 грн - то заплатите 17 грн, если за 800 - то 33 грн.
для покупателя типа одинаково - а для всей экономической системы - разница большая. и цену продавец в зависимости от налога будет разную ставить.