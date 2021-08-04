Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 4 серпня.
Дивися повний текст Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15
Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів.
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15
Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет. Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется. Вся европейская возня вокруг ГМО обусловлена борьбой за рынки сбыта.
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:30
Додано: Чет 05 сер, 2021 07:40
Цитрин
Из Вашего комментария я согласен только с тем, что ГМО надо проверять на токсины и канцерогены. Остальное – предположения без оснований. Сама природа за миллионы лет эволюции создала много ядовитых растений, насекомых и животных, но мы же их не едим, а если едим, то правильно готовим. Аллергия у некоторых людей случается от разных обыденных продуктов, поэтому не аргумент по отношению к ГМО, да и вообще, пищевая аллергия, как правило, не опаснее простуды.
Миллионы людей из средней полосы впервые приезжали и приезжают в Юго-Восточную Азию и едят там фрукты и растения, с геномом которых их организмы никогда не сталкивались. И ничего с ними не происходит, во всяком случае, среди моих знакомых.
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:01
"не прошли миллионы лет эволюции"
Случайной и бессмысленной. Природа предлагает играть в лотерею. Инженеры предлагают получать качественый, дешевый и доступный продукт.
"для генной модификации используются довольно агрессивные виды вирусов"
Используеться бактерии, вирусы сами всеголишь цепочки кода, они не способны разрезать полимер.
ГМО используеться с конца 90-х в сх промышлености. На данный момент практически большая половина органических растительных продуктов это ГМО. Так как "природные" не могут конкурировать с ГМО, через лет 10, ГМО займет нишу более чем на 90%. И если бы вы знали сколько времени и проверок проходит продукт после улучения, то поняли бы, что ГМО куда безопасней чем природный продукт. В плоть до того, что из природных продуктов, как раз таки можна убирать код который отвечает за елергены.
Представте что у вас есть глючная програма которая очень вам нужна (1С например). Что вы выберете - проф программиста или ребенка который методом проб и ошибок будет вам её править?
Додано: Чет 05 сер, 2021 16:26
Зараз переглядають цей форум: sopkotomhu і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|