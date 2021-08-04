Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...

Додано: Чет 05 сер, 2021 10:01

"не прошли миллионы лет эволюции"

Случайной и бессмысленной. Природа предлагает играть в лотерею. Инженеры предлагают получать качественый, дешевый и доступный продукт.

"для генной модификации используются довольно агрессивные виды вирусов"

Используеться бактерии, вирусы сами всеголишь цепочки кода, они не способны разрезать полимер.

ГМО используеться с конца 90-х в сх промышлености. На данный момент практически большая половина органических растительных продуктов это ГМО. Так как "природные" не могут конкурировать с ГМО, через лет 10, ГМО займет нишу более чем на 90%. И если бы вы знали сколько времени и проверок проходит продукт после улучения, то поняли бы, что ГМО куда безопасней чем природный продукт. В плоть до того, что из природных продуктов, как раз таки можна убирать код который отвечает за елергены.

Представте что у вас есть глючная програма которая очень вам нужна (1С например). Что вы выберете - проф программиста или ребенка который методом проб и ошибок будет вам её править?