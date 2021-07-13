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Київміськбуд пообіцяв в 2021-му ввести в експлуатацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 21:53
Пропонуємо до обговорення:
"Київміськбуд" має намір в 2021 році ввести в експлуатацію сім житлових комплексів корпорації "Укрбуд". Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в холдингової компанії.
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