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Дивися повний текст Тест для котиків 🐱 або Що ж може mono?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 07 сер, 2021 01:25
Тест для котиків або Що ж може mono?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тест для котиків 🐱 або Що ж може mono?.
Додано: Суб 07 сер, 2021 01:25
У вас в тесте ошибка: в вопросе "5 покупок через Gpay/Apay" правильный ответ "Ничоси", а не "Друг Шмидта".
Додано: Вів 20 гру, 2022 15:25
Шановні читачі! На жаль, зараз маємо технічні проблеми з відображенням тестів на сторінках порталу. Однак, вже працюємо над розв'язанням цієї проблеми. Треба трошки почекати. Дякуємо за розуміння!
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