Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає...
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Контакт з компанією, що забезпечує запуск українського супутника "Січ 2-30" на ракеті Falcon 9, виробленої компанією SpaceX укладено і здійснено авансування робіт. Зараз ведуться випробування супутника і плануються роботи по адаптації до ракети, контрольні випробування, упаковка і транспортування на пускову базу в США. На сьогодні планова дата пуску супутника - грудень 2021 року.
strlock написав:А чому не написали яку він функцію виконуватиме? Це ж саме головне, а не те що він наш.
Это спутник ДЗЗ... может фоткать с космоса что на поверхности. Разрешение правда для 21 века полное дно 8+ метров.. платформа совковая но плюс в том что ни от кого не зависим и фото можно делать бесплатно и тогда когда надо. Если это первый КА из серии и цель создать постоянную группировку КА для разведки и мониторинга территории страны то идея хорошая.. если понты одноразовые на дату то идиотизм. На счет денег .. к примеру на тот же корвет «Володимир Великий») баблопильный проект ВМФ ВСУ потратили намного больше, имеем кучу ржавых железяк.. а на программу "корветы" где хотят купить уже 4 турецких корвета класса «Ада», при этом баблопилы молчат что корветы будут вооружены украинскими ПКР Нептун морского базирования которых даже в разработке нет, с местными движками и БИУС не НАТО-ской Genesis" а от отечественного разработчика эпохи времен "Царь Горох"++ что по сути превращает их в хлам.. и на это пойдет денег столько, что можно создать космическую группировку СОВРЕМЕННЫХ КА ДЗЗ и как минимум геостанционарный спутник связи. Так что 1 лям на Сича)..это ничто так копейки)).