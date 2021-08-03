Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає...

Додано: Пон 09 сер, 2021 20:27

strlock написав: А чому не написали яку він функцію виконуватиме? Це ж саме головне, а не те що він наш. А чому не написали яку він функцію виконуватиме? Це ж саме головне, а не те що він наш.

Это спутник ДЗЗ... может фоткать с космоса что на поверхности. Разрешение правда для 21 века полное дно 8+ метров.. платформа совковая но плюс в том что ни от кого не зависим и фото можно делать бесплатно и тогда когда надо. Если это первый КА из серии и цель создать постоянную группировку КА для разведки и мониторинга территории страны то идея хорошая.. если понты одноразовые на дату то идиотизм. На счет денег .. к примеру на тот же корвет «Володимир Великий») баблопильный проект ВМФ ВСУ потратили намного больше, имеем кучу ржавых железяк.. а на программу "корветы" где хотят купить уже 4 турецких корвета класса «Ада», при этом баблопилы молчат что корветы будут вооружены украинскими ПКР Нептун морского базирования которых даже в разработке нет, с местными движками и БИУС не НАТО-ской Genesis" а от отечественного разработчика эпохи времен "Царь Горох"++ что по сути превращает их в хлам.. и на это пойдет денег столько, что можно создать космическую группировку СОВРЕМЕННЫХ КА ДЗЗ и как минимум геостанционарный спутник связи. Так что 1 лям на Сича)..это ничто так копейки)).