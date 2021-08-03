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Україна на честь 30-річчя
Незалежності запускає...

Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:55

Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає...

Пропонуємо до обговорення:
Контакт з компанією, що забезпечує запуск українського супутника "Січ 2-30" на ракеті Falcon 9, виробленої компанією SpaceX укладено і здійснено авансування робіт. Зараз ведуться випробування супутника і плануються роботи по адаптації до ракети, контрольні випробування, упаковка і транспортування на пускову базу в США. На сьогодні планова дата пуску супутника - грудень 2021 року.

Дивися повний текст Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає супутник, витративши на це понад 1 мільйон доларів.
R2
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А чому не написали яку він функцію виконуватиме? Це ж саме головне, а не те що він наш.
strlock
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:33

120 млн грн, а цена спутника 28 млн грн(1 млн долларов)

Куда проели остальные?
eugeneljt
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:02

  eugeneljt написав:120 млн грн, а цена спутника 28 млн грн(1 млн долларов)
Куда проели остальные?

А где написано, что цена спутника - это лям долларов? В этой статье: цена создания спутника - 120 млн грн и отдельно лям долларов на его запуск. Я других сумм в ней не вижу.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:44

  strlock написав:А чому не написали яку він функцію виконуватиме? Це ж саме головне, а не те що він наш.

Ось його характеристики https://www.nkau.gov.ua/ua/space-comple ... t/sich-2-1
Короче фото будут очень размытыми...
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:35

Чего марсоход не запустили? Гулять так гулять:)))
rytton
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 20:27

Re: Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає...

  strlock написав:А чому не написали яку він функцію виконуватиме? Це ж саме головне, а не те що він наш.
Это спутник ДЗЗ... может фоткать с космоса что на поверхности. Разрешение правда для 21 века полное дно 8+ метров.. платформа совковая но плюс в том что ни от кого не зависим и фото можно делать бесплатно и тогда когда надо. Если это первый КА из серии и цель создать постоянную группировку КА для разведки и мониторинга территории страны то идея хорошая.. если понты одноразовые на дату то идиотизм. На счет денег .. к примеру на тот же корвет «Володимир Великий») баблопильный проект ВМФ ВСУ потратили намного больше, имеем кучу ржавых железяк.. а на программу "корветы" где хотят купить уже 4 турецких корвета класса «Ада», при этом баблопилы молчат что корветы будут вооружены украинскими ПКР Нептун морского базирования которых даже в разработке нет, с местными движками и БИУС не НАТО-ской Genesis" а от отечественного разработчика эпохи времен "Царь Горох"++ что по сути превращает их в хлам.. и на это пойдет денег столько, что можно создать космическую группировку СОВРЕМЕННЫХ КА ДЗЗ и как минимум геостанционарный спутник связи. Так что 1 лям на Сича)..это ничто так копейки)).
Джон
 
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