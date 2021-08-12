Президент України Володимир Зеленський обіцяє створити найкращі податкові умови для IT-сектору.
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв ІТ-спеціалістам створити найкращі податкові умови.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:46
Зеленський пообіцяв ІТ-спеціалістам створити найкращі...
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Дивися повний текст Зеленський пообіцяв ІТ-спеціалістам створити найкращі податкові умови.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:39
Трясця, та не треба ніяких умов створювати, ВЗАГАЛІ НІЧОГО РОБИТИ ДЛЯ ІТ НЕ ТРЕБА!
А якщо більш відверто то очевидно що він не це мав на увазі що говорив.
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