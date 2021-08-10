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Гороховський назвав
ціну monobank

Гороховський назвав ціну monobank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:49

Гороховський назвав ціну monobank

Пропонуємо до обговорення:
monobank вже коштує більше $ 1 млрд.

Дивися повний текст Гороховський назвав ціну monobank.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:49

Ееее... це навіть не банк, а філія Універсал банку.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:58

Re: Гороховський назвав ціну monobank

Ого больше чем примат. Ого сказочник известный. Он наверное не в курсе что приложения с функционалом монобанка есть уже и у других банок миллииардеров.
vitaliian
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