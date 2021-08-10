monobank вже коштує більше $ 1 млрд.
Дивися повний текст Гороховський назвав ціну monobank.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:49
Гороховський назвав ціну monobank
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гороховський назвав ціну monobank.
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:58
Re: Гороховський назвав ціну monobank
Ого больше чем примат. Ого сказочник известный. Он наверное не в курсе что приложения с функционалом монобанка есть уже и у других банок миллииардеров.
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