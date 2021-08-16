Київський міський голова заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни.
Дивися повний текст Кличко відреагував на нові обшуки в Києві.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:15
Кличко відреагував на нові обшуки в Києві
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Дивися повний текст Кличко відреагував на нові обшуки в Києві.
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