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Названа ціна газу при формуванні
тарифів на тепло для...

Названа ціна газу при формуванні тарифів на тепло для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:52

Названа ціна газу при формуванні тарифів на тепло для...

Пропонуємо до обговорення:
При формуванні тарифів на тепло для населення повинна бути врахована фіксована ціна природного газу - 7420 грн/тис. м куб.

Дивися повний текст Названа ціна газу при формуванні тарифів на тепло для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:52

Интересно тарифообразование, которое вывело на эту цену
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:51

  mvi написав:Интересно тарифообразование, которое вывело на эту цену


Ничего там интересного нет, настоящую себестоимость умножают, кто на два, а кто понаглее и на три, и вот вам и тариф :evil:
Роста тарифа вообще быть не может, ведь теперешние тарифы высчитывались исходя из стоимости куба в газа 8,60 (с доставкой и ндс). Сейчас 7,42, с ндс но без доставки. Что практически тоже самое, только в профиль.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:55

а как все начиналось... "Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал Зеленский.
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ruslan42212
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