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На станції Майдан Незалежності
у Києві завершили ремонт...

На станції Майдан Незалежності у Києві завершили ремонт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:13

На станції Майдан Незалежності у Києві завершили ремонт...

Пропонуємо до обговорення:
На станції київського метрополітену Майдан Незалежності завершився капітальний ремонт ескалаторів, загальна вартість якого склала 60 млн грн.

Дивися повний текст На станції Майдан Незалежності у Києві завершили ремонт ескалаторів за 60 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:14

а новий скільки б коштував?
ruslan42212
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