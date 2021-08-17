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Україна побудує великий флот
до 2035 року - Зеленський

Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:39

Это между посадкой миллиарда деревьев и 4000$ зарплаты учителям? Убoжество и клoун!
lugansk-kiev
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:07

  miki написав:Бумагу на кораблики уже закупили?

Мидллиард деревьев уже посадили. Как раз через 15 лет срубят и флот построят. Многоходовочка !
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:07

  lugansk-kiev написав:Это между посадкой миллиарда деревьев и 4000$ зарплаты учителям? Убoжество и клoун!

А кто тогда те, кто его на трон своими руками посадил ? Дегенераты ?
akido
 
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