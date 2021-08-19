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Єврооблігації Укрзалізниці
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:16
Хтось уже купував свіже укрзалізничне добро? Є рецепт як?https://www.uz.gov.ua/press_center/up_t ... ic/551196/
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lolik
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