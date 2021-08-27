RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Єврооблігації Укрзалізниці

Єврооблігації Укрзалізниці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:16

Єврооблігації Укрзалізниці

Хтось уже купував свіже укрзалізничне добро? Є рецепт як?
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_t ... ic/551196/
lolik
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.07.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:17

Зазвичай таке добро продають лотом по 200 бумаг :)
greenozon
 
Повідомлень: 11722
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97221)
27.08.2021 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.