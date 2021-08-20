Буду вдячний за ваші відповіді!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 сер, 2021 14:24
Коротке опитування про сервіс Лун
Привіт! Проводжу коротке опитування про сервіс пошуку квартир Лун для свого дизайн дослідження
Буду вдячний за ваші відповіді!
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