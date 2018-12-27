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Про нерухомість у
Києві останнім часом

Про нерухомість у Києві останнім часом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:39

  RealtyExpert написав:Viareggio
Это хорошо, что угадали цену аренды. А то и такие истории бывают: https://www.facebook.com/groups/nebtop/ ... 481287953/

Он же наверняка арки сделал, двери поубирал, санузел объединил)
В коммерции чем хорошо: лучше ничего не трогать, все сделает арендатор.
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:44

Нет жизни: что происходит с ценами на киевскую недвижимость

https://minfin.com.ua/2019/06/14/38012847/
«Были периоды, когда никто даже не звонил, не говоря уже о просмотрах и сделках. Апрель, который всегда считался очень активным, в этом году стал «мертвым», а в мае традиционно начался период затяжных выходных, и спрос еще больше упал», — говорит руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина.
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:18

Re: Про нерухомість у Києві останнім часом

Щедрість забудовників Києва — все про нові акції та знижки: http://bit.ly/sale_realty_in_july

Усім гарного дня та липня!
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:43

Пропозиції дохідних квартир на "Мінфіні"

Для інвесторів в нерухомість пише портал "Мінфін". Інформація з порталу допомагає інвесторам робити з інвестицій дохідні активи.

Пропозиції дохідних квартир на Мінфіні: bit.ly/investinrealty

Також пишуть статті, - наприклад, чи вигідно зараз вкладати гроші в новобудови Києва та про терміни окупності вкладень читайте тут.

Вам зручно отримувати інфо у #Telegram ?

Телеграм-канал з актуальними акціями та новинами про нерухомість: https://bit.ly/novapropozytciya

На каналі щодня публікують акції і знижки від забудовників і новини ринку.

Варто звернути увагу і на те, що незважаючи на загальне визнання важливості репутації для розвитку бізнесу, далеко не всі компанії на практиці втілюють цей принцип. Надійність забудовника — це сприятлива репутація, якісний продукт, інноваційне управління, корпоративна культура, позитивні відгуки мешканців і виконання всіх своїх обіцянок і зобов'язань в строк.

Щоб було легше вибрати — ви можете ознайомитися з незалежними рейтингами забудовників.

Рейтинг забудовників передмістя: https://minfin.com.ua/realty/rating-kiev-region/

Рейтинг Києва: https://minfin.com.ua/realty/rating/

Такі рейтинги допомагають вивчити репутацію забудовника і скільки він здав будинків, чи вклався він в терміни здачі.
Часто, навіть великі компанії, мають не всі дозволи і очікують, що отримають їх в процесі будівництва. Тому важливо розглядати не тільки самого забудовника. Обирайте конкретний житловий комплекс і вивчайте інформацію саме по ньому.
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:42

*Новий огляд акцій від забудовників*

Акції забудовників середини літа: на чому можна заощадити?

Пропозиції за розстрочками стали сміливіше — початковий внесок все менше. Зустрічаються пропозиції навіть з авансом 5% від вартості квартири.

Компанії активно співпрацюють з банками за іпотечним кредитуванням і пропонують знижки до 22% при повній оплаті. Деякі відділи продажів готові обговорювати індивідуальні умови з клієнтами, якщо вони не соромляться питати про додаткові знижки або продовження акційних пропозицій.
Востаннє редагувалось RealtyExpert в Чет 18 лип, 2019 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:57

Плюс к акциям можно добавить еще такие предложения в июле

ЖК Busov Hill
В готовом ЖК «Busov Hill» на Печерске открыт сезон индивидуальных условий на приобретение последних квартир.
Максимально возможная скидка при 100 % оплате в июле составляет 20%. Также предлагают беспроцентную рассрочку до года. В наличии квартиры площадью 105, 120, 150, 190 и 200 кв.м. со свободной планировкой или уже готовые квартиры с ремонтом.

Ну стоимость квартир там по $2 800 за м2, подробно писали об этом в прошлом обзоре.

Welcome предложение лета в ЖК «Владимирский» — рассрочка до конца года. Первый взнос 50% от стоимости, остальное — по окончанию строительства, в декабре 2019 года. Предложение действует для всех типов квартир до конца июля. Рассрочка беспроцентная.
В комплексе последние 5 квартир со скидкой до 470 000 гривен, среди которых одно-, двух- и трехкомнатные. Акция действительна до 30 июля.
Дом бизнес-класса «Владимирский» выполнен в стиле арт-деко, расположен на Антоновича. Рядом лучшие в городе учреждения отдыха, торговые центры, концертные залы, театры и памятники архитектуры. В комплексе предусмотрен подземный и наземный паркинги. Дом оснащен системой «умный дом», консьерж-сервисом. Подробно о стоимости квартир в этом ЖК “Минфин” писал в прошлом обзоре.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:30

Про нерухомість у Києві останнім часом

Усім доброго дня.
Як вважаєте ви, що дієво може допомогти постраждалим інвесторам?

У статті наведено 3 варіанти:
1) Участь органів влади у добудові об'єктів
2) Рахунок умовного зберігання (Ескроу
3) Самостійно добудувати свій будинок

Можливо на практиці у вас є реальні історії, що саме точно не допоможе?

РИНОК НЕРУХОМОСТІ: ЩО РОБИТИ З НЕДОБУДОВАМИ КИЄВА
В 2019-2020 роках тільки в 15 з більш ніж 100 недобудов Києві та Київській області розпочнуться роботи по завершенню будівництва.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО КАНАЛУ ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/minfin_realty
На сьогоднішній день участь девелопера у будівництві довгобудів може бути вигідною тільки у випадку, якщо в такому об'єкті продано не більше 30% квартир.
Щоб закінчити всі недобудовані об'єкти, необхідні колосальні кошти. За попередніми оцінками, мова йде про десятки мільярдів гривень. У поточній ринковій ситуації таких грошей у бюджетах просто немає.
Як вирішити проблему недобудов - читайте коментар експерта - http://bit.ly/2MoUvui

АКЦІЇ ЗАБУДОВНИКІВ У ЖОВТНІ: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... uboy-vkus/
RealtyExpert
 
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