Про нерухомість у Києві останнім часом

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://minfin.com.ua/2019/06/14/38012847/ «Были периоды, когда никто даже не звонил, не говоря уже о просмотрах и сделках. Апрель, который всегда считался очень активным, в этом году стал «мертвым», а в мае традиционно начался период затяжных выходных, и спрос еще больше упал», — говорит руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина.
На каналі щодня публікують акції і знижки від забудовників і новини ринку.
Варто звернути увагу і на те, що незважаючи на загальне визнання важливості репутації для розвитку бізнесу, далеко не всі компанії на практиці втілюють цей принцип. Надійність забудовника — це сприятлива репутація, якісний продукт, інноваційне управління, корпоративна культура, позитивні відгуки мешканців і виконання всіх своїх обіцянок і зобов'язань в строк.
Щоб було легше вибрати — ви можете ознайомитися з незалежними рейтингами забудовників.
Такі рейтинги допомагають вивчити репутацію забудовника і скільки він здав будинків, чи вклався він в терміни здачі. Часто, навіть великі компанії, мають не всі дозволи і очікують, що отримають їх в процесі будівництва. Тому важливо розглядати не тільки самого забудовника. Обирайте конкретний житловий комплекс і вивчайте інформацію саме по ньому.
Пропозиції за розстрочками стали сміливіше — початковий внесок все менше. Зустрічаються пропозиції навіть з авансом 5% від вартості квартири.
Компанії активно співпрацюють з банками за іпотечним кредитуванням і пропонують знижки до 22% при повній оплаті. Деякі відділи продажів готові обговорювати індивідуальні умови з клієнтами, якщо вони не соромляться питати про додаткові знижки або продовження акційних пропозицій.
Востаннє редагувалось RealtyExpert в Чет 18 лип, 2019 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Усім доброго дня. Як вважаєте ви, що дієво може допомогти постраждалим інвесторам?
У статті наведено 3 варіанти: 1) Участь органів влади у добудові об'єктів 2) Рахунок умовного зберігання (Ескроу 3) Самостійно добудувати свій будинок
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