Буду вдячний за ваші відповіді!
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:24
Коротке опитування про сервіс Лун
Привіт! Проводжу коротке опитування про сервіс пошуку квартир Лун для свого дизайн дослідження
Буду вдячний за ваші відповіді!
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:28
Re: Коротке опитування про сервіс Лун
Так себе сервис:
обзор документов - примитивный (для домохозяек, много недостоверной информации)
убрали фильтр по валюте евро (было удобнее)
у них ранее был удобный поиск "Рядом с метро" (теперь эта функция работает по другому)
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:46
Re: Коротке опитування про сервіс Лун
самый лучший сайт по новостроям! не на все объекты есть панорамы.
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