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Домены VIP-уровня для создания
востребованных WEB-проектов п

Домены VIP-уровня для создания востребованных WEB-проектов п
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:56

Домены VIP-уровня для создания востребованных WEB-проектов п

Продаются следующие домены-VIP:
Eurasian.site(Евразийский.сайт):2000$-домен для создания
туркомпании,студии по изготовлению сайтов,и для любого сайта привязанного к Евразийскому материку; Eurasian.shop:1200$(Евразийский.шоп)-домен для создания большого нет-магазина; AllFor.Site(Всё Для.Сайта: 3000$)-домен для создания следующих возможных сервисов:1)хостинговой компании где были-бы все услуги для сайтов,2)компании или сервиса по созданию сайтов любой сложности; Couturiers.store(Кутюрье.магазин): 1500$-домен для создания международного сайта-магазина по продаже брендовых вещей и обуви; Proekty.biz: 500$-домен для создания бизнес-форума; Moskva.shop:
800$-домен для создания фотосайта либо нет-магазина;Kievskiy.club:250$(продаётся с сайтом-форумом знакомств и разнообразного общения Киевлян) Lviv.store:500$(для создания магазина);Biletiki.net:180$ -домен для создания бизнеса по продаже билетов в интернете;
Krasuni.net:200$-домен для создания Украинского иммиджевого проекта:Самое главное богатство Украины-красота Украинских женщин-самых красивых женщин в мире-фотосайта для размещения фотографий женщинами-девушками из Украины и из других стран; Kredity.shop:50$ ;Obolon.shop90$ ;Arbat.shop:30$ ; Polus.club:30$;Pokupateli.net:250$(домен для много- ассортиментного магазина),пишите если есть интерес на мою почту: Myod@meta.ua ,Всего Доброго!
ukrainagugl
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:53

Re: Домены VIP-уровня для создания востребованных WEB-проект

не сердьтесь, але ваші домени нічого не варті
peter_jhns91
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