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Жироуловка для новостройки:
какую выбрать и куда установить?

Жироуловка для новостройки: какую выбрать и куда установить?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 17:56

Жироуловка для новостройки: какую выбрать и куда установить?

Строим новое кафе в новостройке, и по требованиям нужно установить жироуловку. Какой вариант лучше выбрать для нового помещения, и где правильно её разместить, чтобы избежать проблем с эксплуатацией?
Christina821
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:35

  Christina821 написав:Строим новое кафе в новостройке, и по требованиям нужно установить жироуловку. Какой вариант лучше выбрать для нового помещения, и где правильно её разместить, чтобы избежать проблем с эксплуатацией?


смотрите СНиП-ы (строительные нормы и правила), причем самые разные: и к жилым зданиям (ЕСЛИ новострой у вас - жилой), и к промышленным (как к кафе), и, напр., к общепиту...
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