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Чи можуть звільнити за
відмову від вакцинації:...

Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:46

Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням лист-роз'яснення директорату розвитку ринку праці та умов оплати Мінекономіки.

Дивися повний текст Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації: роз'яснення Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:46

Якась маячня, вакцинуватися змушувати не можна, а носити маску змушувати можна. Причому навіть вакцинованих.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:16

  0mage0 написав:Якась маячня, вакцинуватися змушувати не можна, а носити маску змушувати можна. Причому навіть вакцинованих.

А что вакцинированный чем-то отличается от не вакцинированного? Не может заболеть и распространять заразу?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:13

  LOKY написав:
  0mage0 написав:Якась маячня, вакцинуватися змушувати не можна, а носити маску змушувати можна. Причому навіть вакцинованих.

А що вакцинована чимось відрізняється від невакцинованих? Не може захворіти і поширювати заразу?

Якби вакциновані нічим не відрізнялися від невакцинованих, навіщо б тоді проводили вакцинацію? Ймовірність захворіти у вакцинованої людини набагато менша, ніж у невакцинованої й у разі, якщо захворіє, хворітиме легше і швидше одужає, тобто розповсюджуватиме вірус менше.
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