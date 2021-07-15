Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням лист-роз'яснення директорату розвитку ринку праці та умов оплати Мінекономіки.
Дивися повний текст Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації: роз'яснення Мінекономіки.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:46
Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації: роз'яснення Мінекономіки.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:46
Якась маячня, вакцинуватися змушувати не можна, а носити маску змушувати можна. Причому навіть вакцинованих.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:16
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:13
Якби вакциновані нічим не відрізнялися від невакцинованих, навіщо б тоді проводили вакцинацію? Ймовірність захворіти у вакцинованої людини набагато менша, ніж у невакцинованої й у разі, якщо захворіє, хворітиме легше і швидше одужає, тобто розповсюджуватиме вірус менше.
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