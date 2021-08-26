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НКРЕКП пропонує по-новому
рахувати тарифи на розподіл газу

НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:43

НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), має намір змінити правила розрахунку тарифів послуги з розподілу газу.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:44

Ни о чём.
sena_2008atp
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