Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), має намір змінити правила розрахунку тарифів послуги з розподілу газу.
Дивися повний текст НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 09:43
НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу.
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:28
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