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Україна відкрита для інвестицій
в IT-сектор: Зеленський...

Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:57

Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор: Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально сприятиме іноземним та українським інвесторам і є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.

Дивися повний текст Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор: Зеленський закликав інвесторів із Кремнієвої долини.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:57

зачем делать специальный правовой режим для дия-сити? сделайте нормальную судебную реформу и инвестиции пойдут не только в ит.
alik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:23

Re: Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор: Зеленський.

  alik написав:сделайте нормальную судебную реформу

Да не могут они, при нормальной судебной реформе многие из них, если не все, могут запросто оказаться в тюрьмах.
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