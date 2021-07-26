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В Японії створять судно нового покоління для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 вер, 2021 06:32
Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія PowerX оприлюднила плани з будівництва до 2025 року автоматизованого судна Power ARK 100 для зберігання і транспортування енергії від морських вітряних електростанцій на берег.
Дивися повний текст В Японії створять судно нового покоління для транспортування енергії з морських вітряних турбін
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Додано: Нед 05 вер, 2021 06:32
Знайдіть редактора, що не ділитиме потужність на час. Це реально стрьомно, якщо не йдеться про швидкість будівництва електростанцій. Або не пишіть про речі, в яких не тямите.
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0mage0
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Додано: Нед 05 вер, 2021 09:21
0mage0 написав:
що не ділитиме потужність на час. Це реально стрьомно,
Да 2 МВт/год енергії. жесть интересно про хранение бензина в канистре этот неуч тоже напишет 2 литра/чаc? Бензу на АЗС он же не покупает - заправьте бак 20 литров в час)).
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Джон
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Додано: Пон 06 вер, 2021 23:27
Найбільш загадковим є використання дизелю, коли перевозиться чиста електрика. Мабуть, за 1000 км подорож цей супертранспорт з'їсть усю електрику, що має перевезти. Ну, або знизить ККД до рівня паровозу. Чергові ґрантожери! Цікаво, що якщо цей транспорт буде безперервно ганяти на макс. швидкості за 1000 км і назад, він замінить силовий кабель потужністю 2.5МВт, що лежатиме на дні і працюватиме вічно без особливих ноухау і біодизелю. Майже вічно. Проїсти ґрант не соромно!
P.S. Для порівняння новина "РУП "ЧЕРНОМОРЭНЕРГО" : В ОЧАМЧЫРЕ ОТКЛЮЧИЛИ КРИПТОФЕРМУ МОЩНОСТЬЮ 2.5 МВТ" :)
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waldi_ua
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