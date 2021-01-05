Подорожувати з готівкою – незручно і небезпечно. Кредитна картка, яку завжди можна заблокувати, в цьому плані набагато надійніша.
Дивися повний текст Топ-5 кредитних карток для мандрівників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 вер, 2021 14:58
Топ-5 кредитних карток для мандрівників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-5 кредитних карток для мандрівників.
Додано: Нед 05 вер, 2021 14:59
Для путешествий все не очень.монобанк или приват та и все, бизнесзал, то таке
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|