Аналітики презентували нове дослідження індексу конкурентоспроможності міст (ІКМ).
Дивися повний текст Аналітики визначили найкращі міста для ведення бізнесу у 2021 році (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 08:26
Аналітики визначили найкращі міста для ведення бізнесу у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики визначили найкращі міста для ведення бізнесу у 2021 році (інфографіка).
Додано: Пон 06 вер, 2021 08:26
Якщо у цьому "дослідженні" Київ, Дніпро та Одеса стоїть нижче Маріуполя, то це "дослідження" можна викинути у мусор.
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|