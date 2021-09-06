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Банківські технології 3.0

Банківські технології 3.0
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:27

Банківські технології 3.0

Як розвивалися наші технології за роки незалежності
Ірина_
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