У червні 2020 року на дорогах України запрацювала система фото- і відеофіксації швидкості. З того часу водії заплатили 376,6 млн грн штрафів.
Дивися повний текст Українці заплатили майже 380 млн грн за перевищення швидкості на дорогах.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 01:00
Українці заплатили майже 380 млн грн за перевищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці заплатили майже 380 млн грн за перевищення швидкості на дорогах.
Додано: Нед 12 вер, 2021 01:00
ну, то есть с самой проблемой никто не борется, главное теперь баблом наполнять новое ведро.
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