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Українці заплатили майже 380
млн грн за перевищення...

Українці заплатили майже 380 млн грн за перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 01:00

Українці заплатили майже 380 млн грн за перевищення...

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2020 року на дорогах України запрацювала система фото- і відеофіксації швидкості. З того часу водії заплатили 376,6 млн грн штрафів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 01:00

ну, то есть с самой проблемой никто не борется, главное теперь баблом наполнять новое ведро.
alik
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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