Відповідна петиція розміщена на сайті Офісу президента України.
Дивися повний текст В Україні можуть з'явитися нові номери для автомобілів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 23:22
В Україні можуть з'явитися нові номери для автомобілів
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Дивися повний текст В Україні можуть з'явитися нові номери для автомобілів.
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