RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
Авто в Україні

Авто в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:05

Vadim_
С картой фишка от райфа есть постоянно. И сейчас есть.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9347
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6519 раз.
Подякували: 21743 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:11

ціни на зараз...

Зображення
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:38

у меня есть приложение , но это карта Райфбанка (надо открыть , положить деньги заранее..) а я заправляюсь за нал и нету тех скидок.
базовый 1 грн.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 03 бер, 2026 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:45

а без райфа в мене 5 грн, а не вісім, а на кло 3 грн, і на всіх інших також щось є.
і навіщо зараз тягати нал для розрахунків в магазинах, подобаються брудні купюри та залізо на здачу?

Зображення
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:54

ОККО специфический "магазин" , почему только Райф? Мне зарплата приходит на карту другого банка
5 грн. в приложении нету, може у тебя "особые радужные" заслуги
Vadim_
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:04

  Xenon написав:❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані

Оце новина, ужос, там вже увесь транспорт стоїть? Бо аж на 93% скакнуло паливо.
А зараз дивимость статистику по паливу:
Unleaded
26.02.2026
132.05
03.03.2026
133.8
Diesel
26.02.2026
141.6
03.03.2026
143.8

Відсоток вмієте порахувать?
Water
 
Повідомлень: 3994
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:08

Vadim_

Мне зарплата приходит на карту другого банка


Ти щось чув про перекази з картки на картку, чи ти «практик»?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18029
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:38

Vadim_
ничего не говорила про комиссии за переказ


Так треба ж вміти без комісій. Ти ж у нас практик, що ж ти так..
давай за 100 дол навчу.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18029
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:13

CLF відкіт

  Water написав:
  Xenon написав:❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані

Оце новина, ужос, там вже увесь транспорт стоїть? Бо аж на 93% скакнуло паливо.
А зараз дивимость статистику по паливу:
Unleaded
26.02.2026
132.05
03.03.2026
133.8
Diesel
26.02.2026
141.6
03.03.2026
143.8

Відсоток вмієте порахувать?


Зображення
CLF відкіт
вітання фінансистам з повним баком і 2ма "зекономленими" каністрами на хаях
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42477
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:19

  flyman написав:
  Water написав:
  Xenon написав:❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані

Оце новина, ужос, там вже увесь транспорт стоїть? Бо аж на 93% скакнуло паливо.
А зараз дивимость статистику по паливу:
Unleaded
26.02.2026
132.05
03.03.2026
133.8
Diesel
26.02.2026
141.6
03.03.2026
143.8


CLF відкіт
вітання фінансистам з повним баком і 2ма "зекономленими" каністрами на хаях


Зображення



:lol: :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 03 бер, 2026 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18029
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як знайти історію авто з Європи?
bodfinn666 » Чет 21 лис, 2024 02:15
0 6534
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2024 02:15
bodfinn666
Рейтинг найкращих авто
Модератор » Вів 06 лют, 2024 09:00
0 8775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2024 09:00
Модератор
Авто
struk_andco » Вів 29 сер, 2023 16:50
2 14724
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 сер, 2023 11:38
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10888)
03.03.2026 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.