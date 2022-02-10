Урожай: прогнозы, новости

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
juristkostya написав:если грубо, удобрения надо умножать на 3. НО: - удельный вес удобрений в общей себестоимости - порядка 1/4. На этом фоне, рост стоимости урожая в 1.5 раза - вполне соразмерен. - некоторые позиции (из числа посевного материала, СЗР) даже подешевели - какая-то (понятно, небольшая) часть хозяйств ещё в июле понимала картину и запасалась удобрениями на весеннюю кампанию 22 года
Короче, сложности гарантированы, но катастрофы не будет.
Чёй то не встречал такого. Имя, имя сестра! Всякий "непотриб" и просрочку не предлагать.
juristkostya написав:если грубо, удобрения надо умножать на 3. НО: - удельный вес удобрений в общей себестоимости - порядка 1/4. На этом фоне, рост стоимости урожая в 1.5 раза - вполне соразмерен. - некоторые позиции (из числа посевного материала, СЗР) даже подешевели - какая-то (понятно, небольшая) часть хозяйств ещё в июле понимала картину и запасалась удобрениями на весеннюю кампанию 22 года
Короче, сложности гарантированы, но катастрофы не будет.
Чёй то не встречал такого. Имя, имя сестра! Всякий "непотриб" и просрочку не предлагать.
Катастрофы точно быть не должно Тут попросили сказать за удобрения (кто в теме), я и написал. Но ситуация тревожная - бОльшую часть удобрений на весну покупают после новогодних праздников - традиция. А делать на весну запасы летом - это фантастика. Народ еле на осень затарился, т.к. цены росли с июня
orest написав:П.С. Але всі ці сподівання можуть піти коту під хвіст, якщо не врожай...
Який ще врожай, якщо зупинені заводи з виробництва добрив.
Доброго ранку. Азоти працюють (навіть при такій ціні на газ) і будуть працювати. Фірташ якось порішав із Нафтогазом за ціни. Добрива будуть. Для мене це теж новина. Можливо є форумчани хто в темі і може детальніше пояснити?
не в теме, просто логические предположения: 1) Фирташ может импортировать газ по цене Х - мы не знаем, где и почем он покупает, возможны варианты 2) в условиях когда население потребляет по льготной цене и еще очень много без счетчиков - когда у тебя много горгазов могут быть интересные варианты сведения баланса, и часть газа типа для населения на самом деле уходит на химзаводы
Так, в понедельник котировки на пшеницу на Чикагской бирже рухнули на 3,2%, что является самым сильным дневным падением с декабря прошлого года. Биржевые котировки на черноморскую пшеницу (протеин 12,5%) опустились на 5% по сравнению с максимумами месяца, до $315 за тонну.
Как считают эксперты, основная причина - вера трейдеров в мирное разрешение конфликта между Россией и Западом с Украиной, который до недавнего времени разогревал мировой зерновой рынок. Опасения, что возможный военный конфликт может привести к перебоям поставок с Черного моря, снижаются на фоне дипломатического прогресса, отмечается в сообщении.
akido написав:С так розумію улюблену кукуруку саджати будуть вручну ? Чи взагалі не будуть ?
Полосатих у сівалку запряжуть. 70-80% витрат пального у с/г - це перевезення врожаю, а не витрата комбайнів та тракторів. Щоб потягати сівалку треба десь 1 л на г, або 5,5 тис. т на всю Україну при врожаї кукурудзи 40 000 тис.т. В Києві за день заторів пального витрачається більше.
Вы так уверенно пишете разные глупости, что диву даёшся. Сеялка расходует от 4 до 20 л солярки на гектар. И чтобы посеять нужно обработать почву: плуг 20-30 л/га, дисковая борона 5-12 л/га, культиватор 4-6 л/га (обработок может быть несколько).
Алексей профф написав:Вы так уверенно пишете разные глупости, что диву даёшся. Сеялка расходует от 4 до 20 л солярки на гектар. И чтобы посеять нужно обработать почву: плуг 20-30 л/га, дисковая борона 5-12 л/га, культиватор 4-6 л/га (обработок может быть несколько).
Ждал, что вы расскажете о переходе плугов и сеялок с дизеля на дрова. Но и этот аргумент меня не разочаровал.
А такой праздный вопрос - вы в курсе, что мы не производим подобные девайсы и их придется импортировать (либо уже в готовом виде, либо в виде крупных узлов для сборки)? Окупаемость у таких вещей сильно дольше одного года (а скорее 3-5 лет), соответственно, переход бизнеса со старых "грязных" на новые "чистые" технологии в коротко- и средне-срочных перспективах будет лишь ухудшать внешнеторговый баланс и только когда-нибудь в светлом будущем даст свои позитивно-NPV-шные плоды...