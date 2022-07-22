Урожай: прогнозы, новости

bamper написав: Навуходоносор написав:
Сх экспорт должен начаться, что-то там подписали. По факту керманычи смогут предъявить зернотрейдерам - мы вам экспорт морем, вы нам-...
Война, знаете ли.
ризикувати вартістю багатомільйонних кораблів, які ніхто не застрахує поки не буде 100% гарантій що в них не прилетить, заради того щоб перевезти пшеницю вартість якої падає з березня і зараз знаходиться на довоєнному рівні?
ви погано розумієтесь страховому бізнесі, де ви бачили 100% гарантію
хочу нагадати про танкерну війну в перській зотоці,
в зоне Персидского залива было атаковано и повреждено около 400 судов, суммарный тоннаж которых составил более 30 млн брт. Особенно большой размах «танкерная война» приобрела в период с апреля 1984 г. по декабрь 1987 г. Каждые 3 дня поступали сообщения об очередной жертве «танкерной войны».
давайте не будемо волати заздалегідь , дочекаємось 1700(1630 буде підписана угода)
якщо там не буде секретного протоколу то все буде доступне світовим змі
головним модератором в регіоні буде Туреччіна (військовий флот якої буде ескортувати балкери з портів великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південий) до Босфору (або безпечної ділянки маршруту)