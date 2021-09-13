Держпідприємство "Укрпошта" планує надавати банківські послуги населенню в тих населених пунктах, де немає банківських установ, але є земля.
Дивися повний текст «Укрпошта» хоче взяти участь у торгівлі землею, а також постачати газ і електроенергію.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:53
«Укрпошта» хоче взяти участь у торгівлі землею, а також...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укрпошта» хоче взяти участь у торгівлі землею, а також постачати газ і електроенергію.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:48
Це повна дурнчя.Укрпошта на сьогодні знаходиться в жахливому стані,поштові відділення в сільській місцевості навмисно зруйновані теперішнім керівником.І замість того щоб відновлювати пошту,повертати зруйновані робочі місця,цей "менеджер"займається тим де можна накосити "бабла" тільки не своїми обов'язками.Так іди в нафтогаз,або в укрєнерго і звільни місце справжньому фахівцю.
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