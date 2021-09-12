Finance.ua дізнався деталі про це у заступника голови КМДА Костянтина Усова.
Дивися повний текст У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:24
У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:24
вчера дама в метро Киева перевозила пса - без намордника и поводка. Наверное, это и есть новые стандарты? Почему бы псам не получать ежедневно ковидные сертификаты и справку, что не болеют бешенством? Или лучше ждать нового локдауна, чтобы был лишний повод колядовать денежки?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:33
Домашніх тварин можна перевозити тільки в переносках ...
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:59
А карманный в карманах
Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:01
Вы наверно забыли или еще очень маленькими были, когда в начале 90-х, после распада, для того чтобы добраться от метро домой, толпы штурмовали автобусы и трамваи. В полном смысле этого слова. Очень жаль что в то время не было так много видеокамер в быту.
Не несли бы сейчас такую чушь.
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