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Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 вер, 2024 17:58
Київ, Лук'янівка
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Loafer
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:05
Loafer написав:
Київ, Лук'янівка
Ок, були спроби обміняти чи отримали спадщину з 90-х?
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