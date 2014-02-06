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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 вер, 2024 13:57
Любая тумба привата, туда зюкаем хлам и получаем дол.21года. Если людям действ.нужно избавиттся от хлама, то не беда ножками пройтись до ближ.привата.
Додано: Сер 04 вер, 2024 14:29
Вже виклав що приват залиті 2009 року не приймає, було різні спробі, після привату каси інших банків що було біля мене. Я визнав що зміг обміняти кошти за межами банку, фактично домовитися можна було на ринку.
У мене особисто вже давно не було старого зразка доларів по 100,а шановний користувач питав лише про рік ,проте номінал теж важливо.
Коли з його боку було уточнено що по-перше,ніде не пробував, то щось вигадувати було недоречно.
Додано: Нед 08 вер, 2024 10:16
Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
Вообще не понимаю сути какихто выдуманных проблем с долларами разных годов! Както был в гостях у родственников в Бердичеве. Нужна была наличка. Зашел в центре в обменник и свободно, молча обменял несколько сотен 1996 года. Сейчас пока живу в одном райцентре и регулярно в местном отделении банка Аккорд покупаю доллары, обычно 1000 за раз. Так кассирша всегда выдает мне прямо из пачки, новейшие. На прошлой неделе выдала все серии 2021 года. Хотя я и не просил. Может как постоянному клиенту.
Додано: Нед 08 вер, 2024 10:34
Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
Додано: Суб 21 гру, 2024 09:24
Сеня двічі віддав сині без проблем.
ПУМБа також по передзамовленню.
Навіть не тета було просити.
Долари клубні, з 200-тисячних депозитів
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