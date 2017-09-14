RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 00:48

  flyman написав:.....
Перевірочна формула, звідки "не швидкість на масу", а "маса на швидкість в квадраті"
Понял вас.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 09:26

  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав: ну або обміняти на наших полонених.

:lol: нормальна фішка міняти священників на полонених)
а давайте іще візьмем заложників серед лікарів, вчителів... якийсь музей пушкіна чи лєрмонтова захватим і на обмєнний фонд :lol:
Мож хоть з релігійною війною почекаєте поки війна з росією кінчиться і ми з фронту вернемся?
Чи надо вже?) Вам відказників і сзч мало?


ну от нахіба так все перекручувати? воно звісно не дивно, але тим не менше. можна сперечатися про те, які вони "священники", бо може виявитися, що більшість цього форуму більші священники ніж названі персонажі :D . але навіть пропустивши це, вони зараз кримінальні злочинці, яким інкрімінуються досить важкі статті кку, в т.ч. державна зрада. перед кку всі рівні, в т.ч. і так звані"священники".
якщо так за них переймаєтеся, можете порадити їм читати кку перед тим, як вони намагатимуться щось там робити чи висловлюватися.
як то кажуть, "вор должен сідєть в тюрьмє" (с)
