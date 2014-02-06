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Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 вер, 2024 13:57
Любая тумба привата, туда зюкаем хлам и получаем дол.21года. Если людям действ.нужно избавиттся от хлама, то не беда ножками пройтись до ближ.привата.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 вер, 2024 14:29
Вже виклав що приват залиті 2009 року не приймає, було різні спробі, після привату каси інших банків що було біля мене. Я визнав що зміг обміняти кошти за межами банку, фактично домовитися можна було на ринку.
У мене особисто вже давно не було старого зразка доларів по 100,а шановний користувач питав лише про рік ,проте номінал теж важливо.
Коли з його боку було уточнено що по-перше,ніде не пробував, то щось вигадувати було недоречно.
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sens
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:16
Вообще не понимаю сути какихто выдуманных проблем с долларами разных годов! Както был в гостях у родственников в Бердичеве. Нужна была наличка. Зашел в центре в обменник и свободно, молча обменял несколько сотен 1996 года. Сейчас пока живу в одном райцентре и регулярно в местном отделении банка Аккорд покупаю доллары, обычно 1000 за раз. Так кассирша всегда выдает мне прямо из пачки, новейшие. На прошлой неделе выдала все серии 2021 года. Хотя я и не просил. Может как постоянному клиенту.
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fin
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:34
fin написав:
Зашел в центре в обменник и свободно, молча обменял несколько сотен 1996 года.
Меняют любые, но по разным курсам. Конечно есть обменники у которых курс вместо 41,5, изначально стоит 40. Им вообще тогда всё года изначально по барабану.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 10 лис, 2024 23:10
чому долар з синьою смужкою приймають інколи дорожче?
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Софія
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Додано: Суб 21 гру, 2024 09:24
Сеня двічі віддав сині без проблем.
ПУМБа також по передзамовленню.
Навіть не треба було просити.
Долари клубні, з 200-тисячних депозитів
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Hotab
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Додано: Нед 09 лют, 2025 07:14
Hotab написав:
Сеня двічі віддав сині без проблем.
ПУМБа також по передзамовленню.
Навіть не треба було просити.
Долари клубні, з 200-тисячних депозитів
По овдп сеня бакси які видає по виплатам ?
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sens
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Додано: Нед 09 лют, 2025 07:15
Игорь Алексеевич написав: fin написав:
Зашел в центре в обменник и свободно, молча обменял несколько сотен 1996 года.
Меняют любые, но по разным курсам. Конечно есть обменники у которых курс вместо 41,5, изначально стоит 40. Им вообще тогда всё года изначально по барабану.
Зазвичай такі обмінники біля вокзалу чи інших місць великого скупчення людей.
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