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Які долари та чому не хочуть
приймати та обмінювати

Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 13:57

Любая тумба привата, туда зюкаем хлам и получаем дол.21года. Если людям действ.нужно избавиттся от хлама, то не беда ножками пройтись до ближ.привата.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 14:29

Вже виклав що приват залиті 2009 року не приймає, було різні спробі, після привату каси інших банків що було біля мене. Я визнав що зміг обміняти кошти за межами банку, фактично домовитися можна було на ринку.
У мене особисто вже давно не було старого зразка доларів по 100,а шановний користувач питав лише про рік ,проте номінал теж важливо.
Коли з його боку було уточнено що по-перше,ніде не пробував, то щось вигадувати було недоречно.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:16

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Вообще не понимаю сути какихто выдуманных проблем с долларами разных годов! Както был в гостях у родственников в Бердичеве. Нужна была наличка. Зашел в центре в обменник и свободно, молча обменял несколько сотен 1996 года. Сейчас пока живу в одном райцентре и регулярно в местном отделении банка Аккорд покупаю доллары, обычно 1000 за раз. Так кассирша всегда выдает мне прямо из пачки, новейшие. На прошлой неделе выдала все серии 2021 года. Хотя я и не просил. Может как постоянному клиенту.
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:34

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

  fin написав:Зашел в центре в обменник и свободно, молча обменял несколько сотен 1996 года.
Меняют любые, но по разным курсам. Конечно есть обменники у которых курс вместо 41,5, изначально стоит 40. Им вообще тогда всё года изначально по барабану.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 23:10

чому долар з синьою смужкою приймають інколи дорожче?
Софія
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 09:24

Сеня двічі віддав сині без проблем.
ПУМБа також по передзамовленню.
Навіть не треба було просити.

Долари клубні, з 200-тисячних депозитів
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 07:14

  Hotab написав:Сеня двічі віддав сині без проблем.
ПУМБа також по передзамовленню.
Навіть не треба було просити.

Долари клубні, з 200-тисячних депозитів

По овдп сеня бакси які видає по виплатам ?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 07:15

  Игорь Алексеевич написав:
  fin написав:Зашел в центре в обменник и свободно, молча обменял несколько сотен 1996 года.
Меняют любые, но по разным курсам. Конечно есть обменники у которых курс вместо 41,5, изначально стоит 40. Им вообще тогда всё года изначально по барабану.

Зазвичай такі обмінники біля вокзалу чи інших місць великого скупчення людей.
sens
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