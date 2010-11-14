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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Нед 19 вер, 2021 11:07
Зачем нужен VPS, торгуя на Forex?
Скажите, зачем вообще для торговли на Форекс арендуют VPS? Это чтоб не гонять день и ночь домашний ПК? Пока такой необходимости не было. Может я чего-то не понимаю?
Додано: Суб 25 вер, 2021 15:54
Это больше подходит для автоматической торговли. Если используете боты, советники - VPS самое то. А лучше не просто VPS, а конкретно Forex VPS. Отличия от обычного в том, что здесь уже предустановлен и настроен весь необходимый софт для торговли и пинг будет очень низкий из-за локации рядом с ведущими биржами Форекс.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:27
А как это все настроить? Какие-то сложности там есть?
Просто не сталкивался ранее.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:40
Да по сути нет сложностей, вы получаете уже настроенную удаленную машину.
Да и с любого устройства можно подключаться по сути, а не только с ПК.
Сам уже пользуюсь таким VPS от fozzy еще с прошлого года и доволен. Как-то так получилось, что сразу же взял у них и проблем не было. Хотя у других хостеров могут быть внезапные перезагрузки, внеплановые работы. Ребята жаловались.
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