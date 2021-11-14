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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

Додано: Нед 19 вер, 2021 13:46 Бинанс

В чем суть дела рассказываю:

Создал учетную запись на Бинансе и пополнил свой счет на сумму 75к$.

7 сентября я открыл шорт позицию по паре sol/usdt с плечом *20 по цене 185$, в этот день мы все знаем что был обвал рынка, цена соланы опустилась до цены 130$. В этот момент мой профит составил 65к$ и я решил закрыть свою позицию. Но радовался я своей мега удачной сделки не долго. При попытке закрытия позиции, ответ от Бинанс мне пришел следующий: "Система перегружена, повторите вашу попытку позже", этих попыток закрыть свою сделку я сделал множество, через пару часов цена соланы вернулась к своей первоначальной цены в 185 $ и только после этого система дала мне закрыть мою сделку с нулевой прибылью!

На следующий день я снова открыл шорт сделку по солане по цене 175$, когда цена достигла цены 155 $ я решил закрыть свою позицию с профитом 30к$, но......."система перегружена повторите попытку позже", удалось мне закрыть эту сделку с профитом 3к$ вместо возможных 30$!

11 сентября рано утром я открыл шорт позицию по паре trx/usdt с плечом *20, в тот день трон показал рост 20%. Я понял что с трендом я не угадал, баланс по этой сделке уже был -5к$ я решил закрыть свою сделку. Но....."система перегружена, повторите попытку позже" выдал мне Бинанс при попытки закрытии моей сделки.И как вы думаете когда мне её удалось закрыть?? Я её не смог закрыл, сделка ликвидировалась и весь мой депозит 75к$ превратился в НОЛЬ!

Моё состояние я не могу передать ни словами ни эмоциями.

Естстественно я пишу в службу поддержки Бинанс о всем что я вам рассказал.

Поодержка Бинанс мне отвечает:

"Мы проконсультировались с командой и команда подтвердила, что у нас возникла проблема из-за больших объёмов. Чтобы компенсировать неудобства, мы оформим на ваш счет ваучер"

Я немного успокоился что это проблема была не на моём девайсе, а с ихней стороны и решил что они мне компенсируют мои потери....но я очень наивен..

По ихнем понятиям ваучер мне это присвоение моей учетной записи VIP статуса...и все деньги мне за ихние бока мне никто компенсировать не захотел. Скрин переписки с Бинансом у меня есть, могу показать кому интересно.

Я им пишу что из-за ваших проблем я не смог зафиксить профит в размере 95к$ и в итоге вообще потерял весь свой депозит 75К$. От их только...."мы вас понимаем...бла бла бла...берите VIP статус и радуйтесь.

Форумчане мне к вам вопрос....Подскажите в этой ситуации в какую организацию можно обратиться чтобы могли оказать давление на этих мошенников? Есть ли какие то арбитражи которые могут рассмотреть мою ситуацию?

Я уже думал направить письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам Америки и Китая....в этой ситуации я готов писать кому угодно...лишь бы вернуть свои средства.

Помогите советом пожалуйста. Добрый всем вечер, незнаю как это назвать, но мне кажется что столкнулся с откровенным мошенничеством со стороны криптобиржи Бинанс!В чем суть дела рассказываю:Создал учетную запись на Бинансе и пополнил свой счет на сумму 75к$.7 сентября я открыл шорт позицию по паре sol/usdt с плечом *20 по цене 185$, в этот день мы все знаем что был обвал рынка, цена соланы опустилась до цены 130$. В этот момент мой профит составил 65к$ и я решил закрыть свою позицию. Но радовался я своей мега удачной сделки не долго. При попытке закрытия позиции, ответ от Бинанс мне пришел следующий: "Система перегружена, повторите вашу попытку позже", этих попыток закрыть свою сделку я сделал множество, через пару часов цена соланы вернулась к своей первоначальной цены в 185 $ и только после этого система дала мне закрыть мою сделку с нулевой прибылью!На следующий день я снова открыл шорт сделку по солане по цене 175$, когда цена достигла цены 155 $ я решил закрыть свою позицию с профитом 30к$, но......."система перегружена повторите попытку позже", удалось мне закрыть эту сделку с профитом 3к$ вместо возможных 30$!11 сентября рано утром я открыл шорт позицию по паре trx/usdt с плечом *20, в тот день трон показал рост 20%. Я понял что с трендом я не угадал, баланс по этой сделке уже был -5к$ я решил закрыть свою сделку. Но....."система перегружена, повторите попытку позже" выдал мне Бинанс при попытки закрытии моей сделки.И как вы думаете когда мне её удалось закрыть?? Я её не смог закрыл, сделка ликвидировалась и весь мой депозит 75к$ превратился в НОЛЬ!Моё состояние я не могу передать ни словами ни эмоциями.Естстественно я пишу в службу поддержки Бинанс о всем что я вам рассказал.Поодержка Бинанс мне отвечает:"Мы проконсультировались с командой и команда подтвердила, что у нас возникла проблема из-за больших объёмов. Чтобы компенсировать неудобства, мы оформим на ваш счет ваучер"Я немного успокоился что это проблема была не на моём девайсе, а с ихней стороны и решил что они мне компенсируют мои потери....но я очень наивен..По ихнем понятиям ваучер мне это присвоение моей учетной записи VIP статуса...и все деньги мне за ихние бока мне никто компенсировать не захотел. Скрин переписки с Бинансом у меня есть, могу показать кому интересно.Я им пишу что из-за ваших проблем я не смог зафиксить профит в размере 95к$ и в итоге вообще потерял весь свой депозит 75К$. От их только...."мы вас понимаем...бла бла бла...берите VIP статус и радуйтесь.Форумчане мне к вам вопрос....Подскажите в этой ситуации в какую организацию можно обратиться чтобы могли оказать давление на этих мошенников? Есть ли какие то арбитражи которые могут рассмотреть мою ситуацию?Я уже думал направить письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам Америки и Китая....в этой ситуации я готов писать кому угодно...лишь бы вернуть свои средства.Помогите советом пожалуйста. Merlinmax777

Повідомлень: 2 З нами з: 13.08.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 14:38 Re: Бинанс

Есть проверенная биржа Bitfinex , эмитент тезера, если она не на тех обслуживании, ордера всегда исполняются. Средства вы уже потеряли, смиритесь и больше не пользуйтесь бинансом, из за размеров биржи будете сталкиваться и сейчас и в будущем с проблемами.Есть проверенная биржа, эмитент тезера, если она не на тех обслуживании, ордера всегда исполняются. Zebra

Повідомлень: 10556 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1498 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 12:48 Zebra



еще битрекс есть.регулируемая



и еще



gate.io - вроде стремная? proftpd66 1

Повідомлень: 4546 З нами з: 22.12.16 Подякував: 348 раз. Подякували: 227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 13:03 proftpd66 написав: Zebra



еще битрекс есть.регулируемая



и еще



gate.io - вроде стремная? еще битрекс есть.регулируемаяи ещеgate.io - вроде стремная?

там тоже может стать "Система перегружена, повторите вашу попытку позже".

Только Bitfinex с Tether Limited там тоже может стать "Система перегружена, повторите вашу попытку позже".Только Bitfinex с Tether Limited Мизантрóп

Повідомлень: 6311 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1202 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 16:03

OKEx , меня устраивает и радует. Ну а про случай этот не позавидуешь конечно( Я так теперь сижу больше на, меня устраивает и радует. Ну а про случай этот не позавидуешь конечно( finyr2021

Повідомлень: 21 З нами з: 05.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лис, 2021 13:36 Re: Бинанс Zebra написав: Есть проверенная биржа Bitfinex Есть проверенная биржа Bitfinex



не рекомендую,

існує багато ризиків по цьому лохотрону

краще обійти дорогою не рекомендую,існує багато ризиків по цьому лохотронукраще обійти дорогою greenozon Повідомлень: 12044 З нами з: 01.06.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лис, 2021 22:03 greenozon написав: Zebra написав: Есть проверенная биржа Bitfinex Есть проверенная биржа Bitfinex



не рекомендую,

існує багато ризиків по цьому лохотрону

краще обійти дорогою не рекомендую,існує багато ризиків по цьому лохотронукраще обійти дорогою

які ризики? 4+ роки на ній - все ок які ризики? 4+ роки на ній - все ок Zebra

Повідомлень: 10556 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1498 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 12:08





https://www.trustpilot.com/review/www.bitfinex.com все типу чудово до тих пір, поки не стикнешся із службою підтримки, наприклад greenozon Повідомлень: 12044 З нами з: 01.06.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 15:37 greenozon написав: все типу чудово до тих пір, поки не стикнешся із службою підтримки, наприклад





https://www.trustpilot.com/review/www.bitfinex.com все типу чудово до тих пір, поки не стикнешся із службою підтримки, наприклад

ви особисто з чим стикнулися? ви особисто з чим стикнулися? Zebra

Повідомлень: 10556 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1498 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15 Merlinmax777 написав: Добрый всем вечер, незнаю как это назвать, но мне кажется что столкнулся с откровенным мошенничеством со стороны криптобиржи Бинанс!

В чем суть дела рассказываю:

Создал учетную запись на Бинансе и пополнил свой счет на сумму 75к$.

7 сентября я открыл шорт позицию по паре sol/usdt с плечом *20 по цене 185$, в этот день мы все знаем что был обвал рынка, цена соланы опустилась до цены 130$. В этот момент мой профит составил 65к$ и я решил закрыть свою позицию. Но радовался я своей мега удачной сделки не долго. При попытке закрытия позиции, ответ от Бинанс мне пришел следующий: "Система перегружена, повторите вашу попытку позже", этих попыток закрыть свою сделку я сделал множество, через пару часов цена соланы вернулась к своей первоначальной цены в 185 $ и только после этого система дала мне закрыть мою сделку с нулевой прибылью!

На следующий день я снова открыл шорт сделку по солане по цене 175$, когда цена достигла цены 155 $ я решил закрыть свою позицию с профитом 30к$, но......."система перегружена повторите попытку позже", удалось мне закрыть эту сделку с профитом 3к$ вместо возможных 30$!

11 сентября рано утром я открыл шорт позицию по паре trx/usdt с плечом *20, в тот день трон показал рост 20%. Я понял что с трендом я не угадал, баланс по этой сделке уже был -5к$ я решил закрыть свою сделку. Но....."система перегружена, повторите попытку позже" выдал мне Бинанс при попытки закрытии моей сделки.И как вы думаете когда мне её удалось закрыть?? Я её не смог закрыл, сделка ликвидировалась и весь мой депозит 75к$ превратился в НОЛЬ!

Моё состояние я не могу передать ни словами ни эмоциями.

Естстественно я пишу в службу поддержки Бинанс о всем что я вам рассказал.

Поодержка Бинанс мне отвечает:

"Мы проконсультировались с командой и команда подтвердила, что у нас возникла проблема из-за больших объёмов. Чтобы компенсировать неудобства, мы оформим на ваш счет ваучер"

Я немного успокоился что это проблема была не на моём девайсе, а с ихней стороны и решил что они мне компенсируют мои потери....но я очень наивен..

По ихнем понятиям ваучер мне это присвоение моей учетной записи VIP статуса...и все деньги мне за ихние бока мне никто компенсировать не захотел. Скрин переписки с Бинансом у меня есть, могу показать кому интересно.

Я им пишу что из-за ваших проблем я не смог зафиксить профит в размере 95к$ и в итоге вообще потерял весь свой депозит 75К$. От их только...."мы вас понимаем...бла бла бла...берите VIP статус и радуйтесь.

Форумчане мне к вам вопрос....Подскажите в этой ситуации в какую организацию можно обратиться чтобы могли оказать давление на этих мошенников? Есть ли какие то арбитражи которые могут рассмотреть мою ситуацию?

Я уже думал направить письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам Америки и Китая....в этой ситуации я готов писать кому угодно...лишь бы вернуть свои средства.

Помогите советом пожалуйста. Добрый всем вечер, незнаю как это назвать, но мне кажется что столкнулся с откровенным мошенничеством со стороны криптобиржи Бинанс!В чем суть дела рассказываю:Создал учетную запись на Бинансе и пополнил свой счет на сумму 75к$.7 сентября я открыл шорт позицию по паре sol/usdt с плечом *20 по цене 185$, в этот день мы все знаем что был обвал рынка, цена соланы опустилась до цены 130$. В этот момент мой профит составил 65к$ и я решил закрыть свою позицию. Но радовался я своей мега удачной сделки не долго. При попытке закрытия позиции, ответ от Бинанс мне пришел следующий: "Система перегружена, повторите вашу попытку позже", этих попыток закрыть свою сделку я сделал множество, через пару часов цена соланы вернулась к своей первоначальной цены в 185 $ и только после этого система дала мне закрыть мою сделку с нулевой прибылью!На следующий день я снова открыл шорт сделку по солане по цене 175$, когда цена достигла цены 155 $ я решил закрыть свою позицию с профитом 30к$, но......."система перегружена повторите попытку позже", удалось мне закрыть эту сделку с профитом 3к$ вместо возможных 30$!11 сентября рано утром я открыл шорт позицию по паре trx/usdt с плечом *20, в тот день трон показал рост 20%. Я понял что с трендом я не угадал, баланс по этой сделке уже был -5к$ я решил закрыть свою сделку. Но....."система перегружена, повторите попытку позже" выдал мне Бинанс при попытки закрытии моей сделки.И как вы думаете когда мне её удалось закрыть?? Я её не смог закрыл, сделка ликвидировалась и весь мой депозит 75к$ превратился в НОЛЬ!Моё состояние я не могу передать ни словами ни эмоциями.Естстественно я пишу в службу поддержки Бинанс о всем что я вам рассказал.Поодержка Бинанс мне отвечает:"Мы проконсультировались с командой и команда подтвердила, что у нас возникла проблема из-за больших объёмов. Чтобы компенсировать неудобства, мы оформим на ваш счет ваучер"Я немного успокоился что это проблема была не на моём девайсе, а с ихней стороны и решил что они мне компенсируют мои потери....но я очень наивен..По ихнем понятиям ваучер мне это присвоение моей учетной записи VIP статуса...и все деньги мне за ихние бока мне никто компенсировать не захотел. Скрин переписки с Бинансом у меня есть, могу показать кому интересно.Я им пишу что из-за ваших проблем я не смог зафиксить профит в размере 95к$ и в итоге вообще потерял весь свой депозит 75К$. От их только...."мы вас понимаем...бла бла бла...берите VIP статус и радуйтесь.Форумчане мне к вам вопрос....Подскажите в этой ситуации в какую организацию можно обратиться чтобы могли оказать давление на этих мошенников? Есть ли какие то арбитражи которые могут рассмотреть мою ситуацию?Я уже думал направить письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам Америки и Китая....в этой ситуации я готов писать кому угодно...лишь бы вернуть свои средства.Помогите советом пожалуйста.



не понял

при депо в 75к и плече х20 у вас бы был профит 450к не понялпри депо в 75к и плече х20 у вас бы был профит 450к Ekran Повідомлень: 21 З нами з: 09.11.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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