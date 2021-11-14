Добрый всем вечер, незнаю как это назвать, но мне кажется что столкнулся с откровенным мошенничеством со стороны криптобиржи Бинанс!
В чем суть дела рассказываю:
Создал учетную запись на Бинансе и пополнил свой счет на сумму 75к$.
7 сентября я открыл шорт позицию по паре sol/usdt с плечом *20 по цене 185$, в этот день мы все знаем что был обвал рынка, цена соланы опустилась до цены 130$. В этот момент мой профит составил 65к$ и я решил закрыть свою позицию. Но радовался я своей мега удачной сделки не долго. При попытке закрытия позиции, ответ от Бинанс мне пришел следующий: "Система перегружена, повторите вашу попытку позже", этих попыток закрыть свою сделку я сделал множество, через пару часов цена соланы вернулась к своей первоначальной цены в 185 $ и только после этого система дала мне закрыть мою сделку с нулевой прибылью!
На следующий день я снова открыл шорт сделку по солане по цене 175$, когда цена достигла цены 155 $ я решил закрыть свою позицию с профитом 30к$, но......."система перегружена повторите попытку позже", удалось мне закрыть эту сделку с профитом 3к$ вместо возможных 30$!
11 сентября рано утром я открыл шорт позицию по паре trx/usdt с плечом *20, в тот день трон показал рост 20%. Я понял что с трендом я не угадал, баланс по этой сделке уже был -5к$ я решил закрыть свою сделку. Но....."система перегружена, повторите попытку позже" выдал мне Бинанс при попытки закрытии моей сделки.И как вы думаете когда мне её удалось закрыть?? Я её не смог закрыл, сделка ликвидировалась и весь мой депозит 75к$ превратился в НОЛЬ!
Моё состояние я не могу передать ни словами ни эмоциями.
Естстественно я пишу в службу поддержки Бинанс о всем что я вам рассказал.
Поодержка Бинанс мне отвечает:
"Мы проконсультировались с командой и команда подтвердила, что у нас возникла проблема из-за больших объёмов. Чтобы компенсировать неудобства, мы оформим на ваш счет ваучер"
Я немного успокоился что это проблема была не на моём девайсе, а с ихней стороны и решил что они мне компенсируют мои потери....но я очень наивен..
По ихнем понятиям ваучер мне это присвоение моей учетной записи VIP статуса...и все деньги мне за ихние бока мне никто компенсировать не захотел. Скрин переписки с Бинансом у меня есть, могу показать кому интересно.
Я им пишу что из-за ваших проблем я не смог зафиксить профит в размере 95к$ и в итоге вообще потерял весь свой депозит 75К$. От их только...."мы вас понимаем...бла бла бла...берите VIP статус и радуйтесь.
Форумчане мне к вам вопрос....Подскажите в этой ситуации в какую организацию можно обратиться чтобы могли оказать давление на этих мошенников? Есть ли какие то арбитражи которые могут рассмотреть мою ситуацию?
Я уже думал направить письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам Америки и Китая....в этой ситуации я готов писать кому угодно...лишь бы вернуть свои средства.
Помогите советом пожалуйста.