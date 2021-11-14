RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Бинанс

Бинанс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:46

Бинанс

Добрый всем вечер, незнаю как это назвать, но мне кажется что столкнулся с откровенным мошенничеством со стороны криптобиржи Бинанс!
В чем суть дела рассказываю:
Создал учетную запись на Бинансе и пополнил свой счет на сумму 75к$.
7 сентября я открыл шорт позицию по паре sol/usdt с плечом *20 по цене 185$, в этот день мы все знаем что был обвал рынка, цена соланы опустилась до цены 130$. В этот момент мой профит составил 65к$ и я решил закрыть свою позицию. Но радовался я своей мега удачной сделки не долго. При попытке закрытия позиции, ответ от Бинанс мне пришел следующий: "Система перегружена, повторите вашу попытку позже", этих попыток закрыть свою сделку я сделал множество, через пару часов цена соланы вернулась к своей первоначальной цены в 185 $ и только после этого система дала мне закрыть мою сделку с нулевой прибылью!
На следующий день я снова открыл шорт сделку по солане по цене 175$, когда цена достигла цены 155 $ я решил закрыть свою позицию с профитом 30к$, но......."система перегружена повторите попытку позже", удалось мне закрыть эту сделку с профитом 3к$ вместо возможных 30$!
11 сентября рано утром я открыл шорт позицию по паре trx/usdt с плечом *20, в тот день трон показал рост 20%. Я понял что с трендом я не угадал, баланс по этой сделке уже был -5к$ я решил закрыть свою сделку. Но....."система перегружена, повторите попытку позже" выдал мне Бинанс при попытки закрытии моей сделки.И как вы думаете когда мне её удалось закрыть?? Я её не смог закрыл, сделка ликвидировалась и весь мой депозит 75к$ превратился в НОЛЬ! :shock: :shock: :shock:
Моё состояние я не могу передать ни словами ни эмоциями.
Естстественно я пишу в службу поддержки Бинанс о всем что я вам рассказал.
Поодержка Бинанс мне отвечает:
"Мы проконсультировались с командой и команда подтвердила, что у нас возникла проблема из-за больших объёмов. Чтобы компенсировать неудобства, мы оформим на ваш счет ваучер"
Я немного успокоился что это проблема была не на моём девайсе, а с ихней стороны и решил что они мне компенсируют мои потери....но я очень наивен..
По ихнем понятиям ваучер мне это присвоение моей учетной записи VIP статуса...и все деньги мне за ихние бока мне никто компенсировать не захотел. Скрин переписки с Бинансом у меня есть, могу показать кому интересно.
Я им пишу что из-за ваших проблем я не смог зафиксить профит в размере 95к$ и в итоге вообще потерял весь свой депозит 75К$. От их только...."мы вас понимаем...бла бла бла...берите VIP статус и радуйтесь. :evil: :evil:
Форумчане мне к вам вопрос....Подскажите в этой ситуации в какую организацию можно обратиться чтобы могли оказать давление на этих мошенников? Есть ли какие то арбитражи которые могут рассмотреть мою ситуацию?
Я уже думал направить письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам Америки и Китая....в этой ситуации я готов писать кому угодно...лишь бы вернуть свои средства.
Помогите советом пожалуйста.
Merlinmax777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.08.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:38

Re: Бинанс

Средства вы уже потеряли, смиритесь и больше не пользуйтесь бинансом, из за размеров биржи будете сталкиваться и сейчас и в будущем с проблемами.
Есть проверенная биржа Bitfinex, эмитент тезера, если она не на тех обслуживании, ордера всегда исполняются.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10556
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:48

Zebra

еще битрекс есть.регулируемая

и еще

gate.io - вроде стремная?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4546
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:03

  proftpd66 написав:Zebra

еще битрекс есть.регулируемая

и еще

gate.io - вроде стремная?

там тоже может стать "Система перегружена, повторите вашу попытку позже".
Только Bitfinex с Tether Limited
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6311
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:03

Я так теперь сижу больше на
OKEx, меня устраивает и радует. Ну а про случай этот не позавидуешь конечно(
finyr2021
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 05.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:36

Re: Бинанс

  Zebra написав:Есть проверенная биржа Bitfinex


не рекомендую,
існує багато ризиків по цьому лохотрону
краще обійти дорогою
greenozon
 
Повідомлень: 12044
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:03

  greenozon написав:
  Zebra написав:Есть проверенная биржа Bitfinex


не рекомендую,
існує багато ризиків по цьому лохотрону
краще обійти дорогою

які ризики? 4+ роки на ній - все ок
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10556
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:08

все типу чудово до тих пір, поки не стикнешся із службою підтримки, наприклад


https://www.trustpilot.com/review/www.bitfinex.com
greenozon
 
Повідомлень: 12044
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:37

  greenozon написав:все типу чудово до тих пір, поки не стикнешся із службою підтримки, наприклад


https://www.trustpilot.com/review/www.bitfinex.com

ви особисто з чим стикнулися?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10556
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15

  Merlinmax777 написав:Добрый всем вечер, незнаю как это назвать, но мне кажется что столкнулся с откровенным мошенничеством со стороны криптобиржи Бинанс!
В чем суть дела рассказываю:
Создал учетную запись на Бинансе и пополнил свой счет на сумму 75к$.
7 сентября я открыл шорт позицию по паре sol/usdt с плечом *20 по цене 185$, в этот день мы все знаем что был обвал рынка, цена соланы опустилась до цены 130$. В этот момент мой профит составил 65к$ и я решил закрыть свою позицию. Но радовался я своей мега удачной сделки не долго. При попытке закрытия позиции, ответ от Бинанс мне пришел следующий: "Система перегружена, повторите вашу попытку позже", этих попыток закрыть свою сделку я сделал множество, через пару часов цена соланы вернулась к своей первоначальной цены в 185 $ и только после этого система дала мне закрыть мою сделку с нулевой прибылью!
На следующий день я снова открыл шорт сделку по солане по цене 175$, когда цена достигла цены 155 $ я решил закрыть свою позицию с профитом 30к$, но......."система перегружена повторите попытку позже", удалось мне закрыть эту сделку с профитом 3к$ вместо возможных 30$!
11 сентября рано утром я открыл шорт позицию по паре trx/usdt с плечом *20, в тот день трон показал рост 20%. Я понял что с трендом я не угадал, баланс по этой сделке уже был -5к$ я решил закрыть свою сделку. Но....."система перегружена, повторите попытку позже" выдал мне Бинанс при попытки закрытии моей сделки.И как вы думаете когда мне её удалось закрыть?? Я её не смог закрыл, сделка ликвидировалась и весь мой депозит 75к$ превратился в НОЛЬ! :shock: :shock: :shock:
Моё состояние я не могу передать ни словами ни эмоциями.
Естстественно я пишу в службу поддержки Бинанс о всем что я вам рассказал.
Поодержка Бинанс мне отвечает:
"Мы проконсультировались с командой и команда подтвердила, что у нас возникла проблема из-за больших объёмов. Чтобы компенсировать неудобства, мы оформим на ваш счет ваучер"
Я немного успокоился что это проблема была не на моём девайсе, а с ихней стороны и решил что они мне компенсируют мои потери....но я очень наивен..
По ихнем понятиям ваучер мне это присвоение моей учетной записи VIP статуса...и все деньги мне за ихние бока мне никто компенсировать не захотел. Скрин переписки с Бинансом у меня есть, могу показать кому интересно.
Я им пишу что из-за ваших проблем я не смог зафиксить профит в размере 95к$ и в итоге вообще потерял весь свой депозит 75К$. От их только...."мы вас понимаем...бла бла бла...берите VIP статус и радуйтесь. :evil: :evil:
Форумчане мне к вам вопрос....Подскажите в этой ситуации в какую организацию можно обратиться чтобы могли оказать давление на этих мошенников? Есть ли какие то арбитражи которые могут рассмотреть мою ситуацию?
Я уже думал направить письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам Америки и Китая....в этой ситуации я готов писать кому угодно...лишь бы вернуть свои средства.
Помогите советом пожалуйста.


не понял
при депо в 75к и плече х20 у вас бы был профит 450к
Ekran
 
Повідомлень: 21
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, zРадио і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.