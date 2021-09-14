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Де найдешевше житло в Європі: рейтинг столиць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 вер, 2021 18:19
Пропонуємо до обговорення:
Київ зайняв 8 сходинку в рейтингу європейських столиць з найдешевшими цінами на нерухомість.
Дивися повний текст Де найдешевше житло в Європі: рейтинг столиць
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Додано: Нед 19 вер, 2021 18:19
Есть корреляция с ВВП или зарплатами?
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_Klim