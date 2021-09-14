Київ зайняв 8 сходинку в рейтингу європейських столиць з найдешевшими цінами на нерухомість.
Дивися повний текст Де найдешевше житло в Європі: рейтинг столиць.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 18:19
Де найдешевше житло в Європі: рейтинг столиць
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Дивися повний текст Де найдешевше житло в Європі: рейтинг столиць.
Додано: Нед 19 вер, 2021 20:02
cia-landlords.co.uk/news/the-most-and-least-affordable-european-cities-to-buy-a-home/
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